"مياه الإسكندرية" ضمن أفضل 10 مراكز للتميز الحكومى على مستوى الجمهورية

الإسكندرية - جاكلين منير

حصلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية على شهادة التميز الحكومي ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية بمسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة، بفئة أفضل موقع إلكتروني متميز في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين

وشدد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، على أهمية الوعي الإلكتروني وزيادة جودة العمل بروح الفريق للارتقاء إلى أعلى المستويات، وتحقيق الأهداف المرجوّة للتميز الحكومي من خلال نقل ومشاركة المعرفة لتعزيز ونشر أحدث التطورات والمفاهيم المتعلقه بالتميز فيما يتوافق مع رؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي.

وقام المهندس أحمد جابر بتهنئة العاملين بالإدارة العامة للخدمات الإلكترونية وجميع العاملين بالشركة، مشددا على استكمال منظومة الارتقاء والجودة ومواكبة كل جديد نحو التطوير المؤسسي في إحداث نقلة نوعية في الأداء وترسيخ مبادئ وقيم التميز وفي رحلتها نحو التحول الإلكتروني.

وأبرَز فريق العمل بقيادة المهندس مصطفى السيد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، ومحاسب نيفين طاهر مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، والمهندس مصطفى إبراهيم مصطفى البيضا مدير إدارة البوابة الإلكترونية، جَهداً بارزاً في العمل على تحسين وتطوير الموقع الإلكترونى عن طريق رفع معايير الأداء وتحسين الخدمة المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية.