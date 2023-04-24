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أخبار 24 ساعة.. التعليم: امتحانات الثانوية العامة يتم عقدها فى لجان مؤمنة

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم: امتحانات الثانوية العامة يتم عقدها فى لجان مؤمنة امتحانات - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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اخبار 24 ساعه

التربيه والتعليم

الثانويه العامه

الزراعه

كهرباء مصر

اسوان



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