أخبار 24 ساعة.. التعليم: امتحانات الثانوية العامة يتم عقدها فى لجان مؤمنة

أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الزراعة: سيلاج الذرة أفضل طريقة لحفظ العلف الأخضركهرباء مصر الوسطى: نستهدف زيادة التحصيل لـ17 مليار جنيه خلال العام الحالى
التعليم: امتحانات الثانوية العامة يتم عقدها فى لجان مؤمنة
"صحة أسوان": تطوير 11 مستشفى و112 مركزا طبيا بتكلفة 12 مليار جنيه
وزارة الكهرباء تدرس تطبيق غرامات على عدم الانتظام فى سداد "الممارسة"
وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بالذكرى 41 لتحرير سيناء
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