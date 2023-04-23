اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أبريل 2023 04:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

كهرباء مصر الوسطى: نستهدف زيادة التحصيل لـ17 مليار جنيه خلال العام الحالى

الأحد، 23 أبريل 2023 04:00 م
كهرباء مصر الوسطى: نستهدف زيادة التحصيل لـ17 مليار جنيه خلال العام الحالى وزير الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، أنه من المستهدف تحقيق تحصيل نقدى بمبلغ 17 مليارا و40 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2024/2023، مؤكدا أنه من المستهدف تحقيق نسبة تحصيل نقدى  439 مليون جنيه  من المديونيات والمتأخرات خلال موازنة العام المالى الحالى.
 
وأوضح شمعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تستهدف  القيام بعدة إجراءات  لتنشيط التحصيل أهمها استكمال نظام التحصيل الإلكتروني من خلال التعاقد مع البنوك التجارية وتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال وحدات هاند هيلد حيث تم العمل بعدد 594 وحدة، وسيتم تسليم باقي الوحدات تمهيدا لتعميم التجربة تيسيرا على المشتركين بكافة قطاعات الشركة.
 
وتابع شمعة أنه سيتم توفير وحدات شحن عدادات ( هاند هيلد) بمقرات الكهرباء بمجالس القرى وذلك للتيسير على الموطنين بالقرى ولزيادة إيرادات شحن العدادات مع استخدام الفيزا كارت بالتحصيل وذلك تيسيرا على المواطنين وتكليف المحصل بالتواجد والمرور على المناطق المخصصة له في جميع الأوقات، مع المرور على المشترك أكثر من مرة  بعد المرور الأول، والعمل على تخفيض نسبة المغلق والمؤجل بالمراجعة الفعلية على الطبيعة طبقا لما هو وارد بنتائج أعمال شركة الكشف (شعاع) سواء للعدادات الميكانيكية والديجيتال او العدادات مسبقة الدفع .
 
وقال شمعة، إن من بين أهم إجراءات رفع نسب التحصيل هو الاستمرار فى تنشيط دور أقسام شرطة الكهرباء والضبطية القضائية الممنوحة للعاملين بالشركة لتحصيل مستحقات الشركة من سارقي التيار ومخالفي شروط التعاقد مع التنبيه بحصر الأحمال الفعلية لمحاضر السرقات، مع الالتزام التام بالحصول على المتاح من الاعتمادات المالية للمديونيات الحكومية ومصادقات شركات مياه الشرب والصرف الصحي.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

تطوير شبكات توزيع الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

الكهرباء: تطوير منظومة إصدار الفواتير باستمرار لضمان دقة المحاسبة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:00 م

كهرباء مصر الوسطى: تطوير شبكات التوزيع بتكلفة 784 مليون جنيه

الأربعاء، 19 أبريل 2023 05:57 م

مرصد الكهرباء: 18 ألفا و450 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:17 م

تحقيقات حريق محل فى الجمالية: ماس كهربائى سبب اندلاع النيران

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:46 ص

بالقانون.. إعداد تقرير سنوى لمتابعة استهلاك الكهرباء وتأمين التغذية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة