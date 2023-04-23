اليوم السابع
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وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بالذكرى 41 لتحرير سيناء

الأحد، 23 أبريل 2023 05:21 م
وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بالذكرى 41 لتحرير سيناء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ــ محمود طه حسين

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يتقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع العاملين بالوزارة والمعلمين، بأسمى آيات التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء، تلك الذكرى التي جسدت أروع معاني البطولة والتضحيات لأبطالنا من رجال القوات المسلحة لاستعادة بقعة غالية من أرض الوطن، وفي هذه المناسبة الغالية أدعو الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وتقدم رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء الغالية وعودتها إلى الوطن الأم مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته: هذه الذكرى الغالية ستظل دوما وأبداً فخراً لنصر أكتوبر المجيد الذي قدم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن؛ فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.

وعاهد رئيس الوزراء السيد الرئيس على مواصلة الحكومة العمل الجاد والعطاء المستمر لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد؛ سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والأمن والسلام.


التربية والتعليم

ذكرى تحرير سيناء

اخبار مصر



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