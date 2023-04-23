الزراعة: سيلاج الذرة أفضل طريقـة لحفـظ العلـف الأخضـر‬

نظـراً لوجود فجوة كبيرة فى مصادر العلف الخشنة عالية الجودة فى فصل الصيف بالاضافة إلى الزيادة المضطردة فى الثروة الحيوانية بهدف زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى مـن اللحوم والالبان، ويتــم الاعتماد بدرجة كبيرة على الاعلاف المركزة التى يتم استيراد معظم مكوناتها الأساسية كحبوب الذرة الصفراء وفول الصويا بالعملة الصعبة إلا انه بعد تضاعف سعر الذرة الصفراء وفول الصويا عالميا جعل الكثير من المربين يقبلون على استخدام نباتات الذرة فى انتاج السيلاج لسد هذه الفجوة جزئيا.

وتتبنى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الاهتمام بدعم كل الوسائل المؤدية لتعظيم الانتاجية لمحصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء مثل وضع سعر استرشادى للمحصول والتفاعل بايجابية مع السعر العالمى بما يشجع الإقبال على زراعة الذرة الصفراء والبيضاء لسد أكبر قدر من الاحتياجات المطلوبة لتنمية صناعات الدواجن واللحوم واللبن ومنتجاته.

ويتم استخدام الذرة الشامية فى عمل السيلاج بالكيزان وهو ما أدى إلى سد جزء كبير من الاحتياجات الغذائية اللازمة للحيوانات، وتـم اجراء العديد من البحوث لدراسة جدوى امكانية زيادة محصول حبوب الذرة الشامية مـع استخدام نبات الذرة بدون كوز فـى عمل السيلاج.

وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بسيلاج الذرة:

1- السيلاج هو العلف الأخضر المحفوظ بمعزل عن الهواء حيث تقـوم بكتيريا حامض الاكتيـك بتخمر الكربوهيدرات الموجـودة بـه وانتـاج حامض الاكتيـك والخليـك بكميات كافية لوقف النشاط البكتيرى الضار بما يساعد فى المحافظة على القيمة الغذائية للسيلاج.

2- بعد السيلاج أفضـل طريقـة لحفـظ العلـف الأخضـر الزائـد عـن الحاجـة فـى المناطـق التـى لا تتوافـر فيهـا الأعلاف الخضـراء طوال العام والأماكن التى لا تصلح ظروفهـا المناخية لتصنيع الدريس وهـو أقرب الأعلاف

المحفوظة للعلف الطازج.

3- ساعد توفر السيلاج على ثبات وتوازن التغذية وسعر العلائق، وتكـون نسـبة الفقـد فـى العناصـر الغذائيـة "البروتيـن والكربوهيـدرات والكاروتيـن" مـن ً مـادة العلف فى تصنيع السيلاج أقل مـا يمكن مقارنة بتحويلها إلى دريس.

4- يشغل حيز تخزين اقل لوحدة المادة الجافة مقارنة بالدريس"المتـر المكعـب يسـتوعب 230 كجـم مـادة جافـة مـن السـياج أو 66 كجــم مــادة جافــة فــى صورة دريــس".

5- لا يتعرض السيلاج لاشــتعال وحــدوث حرائــق كمــا فى حالة الدريس.

6- السيلاج افضل طريقة اقتصادية لحفظ العديد من المخلفات الزراعية الخضراء ومخلفات التصنيع الغذائــى مع تحسين قيمتها الغذائية.

7- يساعد على عدم انتشار الثاقبات نظراً للقضاء عليهما اثناء تصنيعه.

8- يحافظ على المواد الغذائية فى صورة طرية عصيرية يجعل لـه تأثيـر مرطب على الحيوانات ويخفف من اثار ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف.

9- يقلـل مـن الإضرابـات الهضميـة التـى تتعـرض لهـا الحيوانات عند الانتقال من التغذية على الأعلاف الخضراء "البرسيم" فى الشتاء إلى التغذية على العلائق الجافة فى الصيف.

10- كل 4-5 كيلو جرام من سيلاج الذرة "حســب درجة جودة السيلاج") يعطى نفس القيمة الغذائية لــ 1 كجم من العلف المركز فيقلل من تكاليف التغذية.

11- تصنيع السيلاج يتيـح اخلاء الأرض بسـرعة مما يسمح بزراعـة الأرض بـأى محاصيل أخرى قبل المحاصيل الشتوية مما يزيد من ربحية المزارع.

12- ارتفاع معامل هضم المركبات الغذائية نتيجة لفعل الميكروبات والانزيمات النباتية.

‏13 - يمكـن اسـتخدامه كبديـل لجـزء مـن البرسـيم ممـا يـؤدى إلى تخفيـض مسـاحة البرسـيم وزراعتهـا بالقمـح.

14- عمل السيلاج يقلل مـن تلوث البيئـة الناتـج مـن حرق المخلفات.