8 طرق لتجنب نوبات الإكزيما في الصيف

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن يكون قضاء الكثير من الوقت في الشمس محفزًا للإكزيما ، ولكن هناك طرقًا لتجنب النوبات ، مثل البحث عن الظل وارتداء واقي من الشمس غير مزعج، وبالنسبة للأشخاص المصابين بالأكزيما (المعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي) ، لا يكون الصيف دائمًا حلوًا. يمكن أن تكون درجات الحرارة المرتفعة وأنشطة الطقس الدافئ مثل السباحة وحمامات الشمس من مسببات الأكزيما ، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وعلى الرغم من أن فصل الشتاء هو في الواقع أكثر الأوقات شيوعًا لحدوث التوهجات ، إلا أن الإكزيما يمكن أن تشتعل على مدار العام" . في الواقع ، وجدت دراسة نشرت في يناير 2021 في مجلة الأمراض الجلدية أن ثلث الأطفال المصابين بالتهاب الجلد التأتبي الذي يصعب علاجه أبلغوا عن نوبات في الربيع والصيف، ويمكن أن تؤدي زيادة الحرارة والرطوبة إلى مزيد من التعرق ، و هو العدو الاول للبشرة المعرضة للإكزيما في الصيف ، لأنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة تفاقمها .

و يحتوي العرق على أملاح مختلفة يمكن أن تكون مهيجة للجلد المكسور ، مثل جلد الأكزيما". بشكل أكثر تحديدًا ، يمكن أن يحتوي العرق على الزنك والنحاس والحديد والنيكل والكادميوم والرصاص والمنغنيز والصوديوم والكلوريد ، وعندما تتراكم ، يمكن أن يحدث تهيج ، و التهاب الجلد التأتبي يزداد سوءًا بشكل رئيسي في المناطق التي تحبس الرطوبة فيها ، مثل المرفقين أو مؤخرة العنق أو مؤخرة الركبتين.

ويضيف دانيال بي فريدمان ، طبيب أمراض جلدية فى، تكساس ، أن العوامل البيئية الموسمية الأخرى يمكن أن تكون مسؤولة أيضًا. و"زيادة المواد المسببة للحساسية في البيئة - حبوب اللقاح ، و يمكن أن تحرض على إطلاق الهيستامين ، مما يسبب الحكة .

ويمكن أن يتسبب القفز في الماء والغطس باستخدام واقي من الشمس - وهما عادات شائعة في الصيف - في حدوث الإكزيما التي كنت تعتقد أنك تحت السيطرة عليها لتدخل في حالة من الاضطراب.

فيما يلي 8 استراتيجيات لتجنب نوبات الاكزيما في الصيف.

1 - لا تتوتر وتجنب التعرق، واشرب كمية كافية من الماء

2 - اختر واقي الشمس

3 - العلاج بالضوء لمنع النوبات الإكزيما

4 - تغيير الملابس المبللة في أقرب وقت ممكن

6 – غسيل الجلد فورًا بعد السباحة

7 - اغتسل يوميا للحفاظ على نظافة البشرة

8 - الترطيب