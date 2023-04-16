هل يمكن للواقي الشمسي أن يحمي من سرطان الجلد

إيناس البنا

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشدة تتعرض البشرة لحروق الشمس المزعجة والتي على الرغم من انها تتلف البشرة وتعرضها للتلف، إلا أنه قد تتسبب في بعض الحالات في الإصابة بسرطان الجلد.

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"، فإن حروق الشمس هي علامة على تلف الجلد الناجم عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، وعندما يتعرض الجلد للكثير من الأشعة فوق البنفسجية ، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الحمض النووي لخلايا الجلد، ما يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد.

يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد مع زيادة عدد حروق الشمس التي يتعرض لها الشخص، يمكن أن تزيد حروق الشمس، خاصة في مرحلة الطفولة أو المراهقة ، بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد في وقت لاحق من الحياة.

لذلك، ينصح الأطباء الناس بحماية بشرتهم من الأشعة فوق البنفسجية، يمكن القيام بذلك عن طريق ارتداء ملابس واقية، واستخدام واقي الشمس، والبحث عن الظل خلال ساعات الذروة من التعرض للشمس، وتجنب أسرة التسمير، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد فحوصات الجلد المنتظمة التي يقوم بها طبيب الأمراض الجلدية في الكشف عن سرطان الجلد مبكرًا عندما يكون أكثر قابلية للعلاج.

هل تحمي الواقي من الشمس من سرطان الجلد؟ بالنظر إلى العدد المتزايد لحالات سرطان الجلد، فإن الضجيج الأخير حول واقي الشمس له ما يبرره، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يحدث ما بين 2 و3 ملايين من حالات سرطان الجلد غير الميلانينية و132000 حالة سرطان الجلد على مستوى العالم كل عام، ويشارك الصندوق العالمي لأبحاث السرطان أن سرطان الجلد يحتل المرتبة 13 بين أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الرجال والمرتبة 15 من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء.



يمكن للواقي من الشمس أن يحمي من سرطانات الجلد عن طريق امتصاص أو عكس أشعة الشمس فوق البنفسجية قبل أن يتمكن من اختراق الجلد والتسبب في تلف خلايا الجلد".

أفضل نوع واقي من الشمس عندما يتعلق الأمر بالواقي من الشمس، فإننا نبحث أولاً عن عامل الحماية من الشمس (SPF). "عامل الحماية من الشمس هو مقياس لقدرة الواقي من الشمس على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ، التي تعد السبب الرئيسي لحروق الشمس ومساهمًا كبيرًا في الإصابة بسرطان الجلد، يشير رقم SPF الموجود على واقي الشمس إلى المدة التي سيحمي فيها الواقي من أشعة الشمس بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية مقارنة بالوقت الذي يستغرقه الحرق بدون واقي من الشمس.

ومع ذلك، يقيس عامل الحماية من أشعة الشمس (SPF) الحماية فقط من الأشعة فوق البنفسجية (ب) وليس الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (A) ، مما يساهم أيضًا في تلف الجلد ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد". يمكن لأشعة UVA أن تخترق الجلد بشكل أعمق وتسبب تلفًا طويل الأمد للجلد ، بينما تسبب الأشعة فوق البنفسجية UVB حروق الشمس وهي العامل الرئيسي في الإصابة بسرطان الجلد.

لذلك ، ينصح طبيب الأمراض الجلدية باستخدام واقي شمسي واسع الطيف يحمي من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة. كما توصي بإعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق ، بالإضافة إلى تدابير الحماية الأخرى من أشعة الشمس.

هل هناك أي آثار جانبية للواقي من الشمس؟ يقال إن استخدام واقي الشمس يقي من العديد من مشاكل الجلد. بشكل عام ، تعتبر آمنة. ومع ذلك ، يقول الطبيب إن بعض الأشخاص قد يعانون من آثار جانبية خفيفة مثل تهيج الجلد أو تفاعلات الحساسية أو ظهور حب الشباب.

الآثار الجانبية عادة ما تكون غير شائعة ويمكن التقليل منها عن طريق اختيار واقي من الشمس لا يسبب الحساسية أو خالٍ من العطور مناسب لنوع بشرتك، بالإضافة إلى ذلك ، اقترحت بعض الدراسات أن بعض مكونات واقية من الشمس الكيميائية قد يكون لها مخاطر صحية محتملة ، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذه الآثار بشكل كامل، ومع ذلك، فإن فوائد استخدام واقي الشمس للحماية من تلف الجلد وسرطان الجلد تفوق بكثير المخاطر المحتملة للآثار الجانبية.

إذا واجهت ردود فعل جلدية أو مخاوف بشأن استخدام واقي الشمس ، فاستشر طبيب أمراض جلدية للحصول على توصيات مخصصة".



تدابير العناية بالبشرة لاتخاذ فيما يلي بعض إجراءات العناية بالبشرة التي يجب اتخاذها:

قلل من تعرضك لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة

ارتدِ ملابس واقية، مثل القبعات والقمصان ذات الأكمام الطويلة والسراويل ، وكذلك النظارات الشمسية لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية.

قم بإجراء فحوصات ذاتية للجلد بشكل منتظم للتحقق من أي تغيرات في بشرتك

تجنب أسرة التسمير

الإقلاع عن التدخين