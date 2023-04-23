4 أطعمة مهمة للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى نوبة قلبية، حيث يعد ارتفاع ضغط الدم هو أحد أكثر الأمراض شيوعًا فى حين أنه لا توجد طريقة مباشرة لعلاجه تمامًا، ويمكن دائمًا التحكم فى ضغط الدم من خلال الأدوية والنظام الغذائى.

وحسب ما ذكره موقع food، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا فى إدارته يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى تفاقم حالتك، ويمكن أن يساعد بعضها فى تحسينها.

وهناك 4 أطعمة مهمة لضبط ضغط الدم وهى:



- الخضروات الورقية الخضروات الخضراء مثل السبانخ واللفت والخس غنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، ويساعد البوتاسيوم الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد وضبط مستوى ضغط الدم.



-الموز الموز غني بالبوتاسيوم ، ويساعد في تنظيم ضغط الدم لذلك ، يمكنك تناول موزة واحدة يوميًا أو حتى إعداد بعض الوصفات منها.