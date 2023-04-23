وكيل صحة الغربية يحيل مدير مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق

الغربية ــ محمد طارق

أصدر الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قرارا بإحالة مدير مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق العاجل، وذلك بناء على ما شهده من غياب 5 أخصائيين عن نوبتجيه الاستقبال والطوارئ، أثناء المرور وعدم توافر بعض المستلزمات بأقسام الإستقبال، وكذا ضعف الاشراف والمتابعة من إدارة المستشفي علي أقسام المستشفي.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة علي المستشفي في ثالث أيام عيد الفطر، في إطار زياراته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة على المستشفيات .

كما تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وقسم الرعاية المركزة وقسم الأشعة ومعمل التحاليل، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى مؤكدا على استمرار الزيارات التفقدية الميدانية، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كافة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.