"وكيل وزارة الصحة" بالإسكندرية تتفقد المستشفيات خلال عيد الفطر

الإسكندرية جاكلين منير

أجرت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بجولة مفاجئة لعدد من المستشفيات، وذلك فى إطار متابعة استعدادات المنشآت الصحية خلال فترة الأعياد.

وتوجهت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، إلى مستشفى رأس التين العام يرافقها دكتورة "هبة عارف" مدير عام الطب العلاجى والدكتورة "شريهان فؤاد" مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال السياسى، وكان فى استقبالهم دكتورة إيناس العجمى مديرة المستشفى.

وبدأت وكيل الوزارة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ وتأكدت من وجود كل القوى البشرية طبقاً لجداول الحضور وأشادت بالتطوير الذى تم فى القسم فى الفترة الأخيرة وأكدت على سرعة التعامل مع أى حالة تصل لاستقبال المستشفى.

وقدمت التهنئة للمرضى والمرافقين لهم فى قسم الاستقبال وسألتهم عن رضاهم عن الخدمات المقدمة وطريقة وسرعة التعامل مع الحالات بالمستشفى وأفادوا برضائهم عن الخدمات المقدمة وجودة وسرعة التعامل مع كافة الحالات.

وتفقدت وحدات العناية المركزة وتأكدت من سير العمل ووجود كامل الطاقم الطبى، ثم توجهت إلى قسم الأشعة بالمستشفى وتأكدت أن القسم يعمل على مدار ال 24 ساعة وكذلك الصيدلية بالمستشفى تعمل بنظام ال 24 ساعة.

وقبل مغادرتها المستشفى، تفقدت عربة الإسعاف الملحقة بالمستشفى وتأكدت من الاستعدادات المتوفرة وقدمت الشكر لفريق الإسعاف.

وثم هنأت طاقم عمل المستشفى بمناسبة عيد الفطر وقدمت لهم كل الشكر على التزامهم وتفانيهم فى اداء واجباتهم وحثتهم على على تقديم المزيد من الجهد من أجل توفير كل الخدمات للمرضى بأفضل جودة.

فيما تفقدت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مستشفى أطفال الأنفوشى، يرافقها دكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجى والدكتورة هبة أمين مدير ادارة الرقابة والمتابعة الداخلية والدكتورة شريهان فؤاد مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال السياسى.

وكان فى استقبالهم دكتورة اسراء زيدان مدير منطقة الجمرك الطبية ودكتورة ايناس جلال مديرة المستشفى.

وتأكدت وكيل الوزارة من وجود كل القوى البشرية طبقاً لجداول الحضور وبدأت بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ وأكدت على توافر كل المستلزمات وسرعة التعامل مع أى حالة تصل لاستقبال المستشفى.

وتفقدت وحدة المبتسرين والعناية المركزة وتأكدت من سير العمل ووجود كامل الطاقم الطبى، ثم توجهت إلى القسم الداخلى بالمستشفى وقدمت التهنئة للمرضى المتواجدين واطمئنت على حالتهم الصحية وتمنت لهم سرعة الشفاء، ثم عاينت المغسلة والمطبخ الملحقين بالمستشفى وتأكدت من اتباع كافة الاجرءات الخاصة بالجودة ومكافحة العدوى، وقدمت الشكر لطاقم عمل المستشفى على التزامهم وتفانيهم فى اداء واجباتهم.