ضبط لصوص الكابلات وبطاريات السيارات بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تمكن وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - كمية من الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة)، أثناء قيامهم بقص وسحب كابلات أحد أعمدة الإنارة بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم ، وبمواجهتهم اعترفوا بأن الكابلات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات سرقة أعمدة الإنارة بالطريق محل البلاغ ، وأضاف أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر" حال تواجده بدائرة القسم ، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "الضغط على الكابود" وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" ، وأقر بارتكابه (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب).. كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (ميكانيكى - مقيم بدائرة القسم).

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.