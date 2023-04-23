حياة كريمة بأسوان.. مجمع صناعى حرفى لتشغيل الشباب ومحولات كهرباء بقرية الرمادى

أسوان- صلاح المسن

جهود كبيرة توليها القيادة السياسية، فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم ومبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية، فى تاريخ الدولة المصرية، التى نجحت فى توحيد صفوف كل مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أنشطة المبادرة.

واقتربت مشروعات حياة كريمة في أن تؤتي ثمارها، حيث تم قطع شوط كبير في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قري ونجوع محافظة أسوان المستهدفة، وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد إنهاء المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.

ففي قري ونجوع محافظة أسوان، يجري متابعة استكمال المشروعات والمرافق اللازمة، وفق التوقيات الزمنية المقررة، كما يجري العمل علي انتهاء وتسليم مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخري، وإنشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات التنموية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تشغيل هذه المشروعات، سواء كانت فى قطاعات البنية الاساسية، والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية المختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، ليجنوا ثمار هذه الإنجازات.

ومن القري المستهدفة، قري ونجوع الوحدة المحلية لمجلس قروى الرمادى قبلى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان ، والتى تضم 47 ألف نسمة موزعين على 18 قرية ونجعا وتابعا، وتشمل 36 من المشروعات التى يتم تنفيذها بالقرية منها مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الرقيقين، وتبطين ترعة قرية أبوالنصر وإنشاء كوبرى عليها وذلك بنسب 100 % لكل مشروع، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مجمع الخدمات بالزنيقة بنسبة 98 %، وأيضاً مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الحوش بنسبة 90%، فضلاً عن مشروعات إنشاء المجمع الصناعى الحرفى، وتوسعات مدرسة الغواليه الإبتدائية، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالزنيقه بنسب 85 %، ومشروع إنشاء وحدة إسعاف الغوالية بنسبة 75 %، بجانب أعمال إحلال وتجديد شبكات وأعمدة ومحولات الكهرباء وتوصيل الأسلاك المعزولة بنسب 70 %، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة مركز شباب العقابية ، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بأبو النصر بنسب 60 % لكل منهما، علاوة على مشروع إنشاء وحدة الشئون الإجتماعية بقرية الحمام بنسبة 50% .

ويتم تنفيذ حزمة من المشروعات تضم مشروعات في كافة القطاعات، أوشكت علي الانتهاء، علاوة علي تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والبنية التحتية وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية، مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة، وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.

يتم تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين،من خلال تطوير ورفع كفاءة جهدالشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .



مشروعات حياة كريمة بأسوان (1)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (2)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (3)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (4)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (5)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (6)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (7)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (8)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (9)