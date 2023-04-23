اليوم السابع
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"بنى حسن" فى المنيا تتزين بمشروعات حياة كريمة.. صور

الأحد، 23 أبريل 2023 06:00 ص
"بنى حسن" فى المنيا تتزين بمشروعات حياة كريمة.. صور مشروعات حياة كريمة
المنيا-حسن عبد الغفار

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تشهد الوحدات المحلية بمختلف مراكز محافظة المنيا، تنفيذ 3842 مشروعا، ضمن مبادرة حياة كريمة، فى 5 مراكز بالمحافظة، وبتكلفة حوالى 30 مليار جنيه، وتشمل 192 محلية، و757 تابعا لها، ومن بين الوحدات المحلية، الوحدة المحلية ببنى حسن، التابعة لمركز أبوقرقاصة جنوب المحافظة 

ويدخل عدد من المشروعات العملاقة الخدمية فى مرحلة التشطيبات النهائية، ومنها ما يجرى تنفيذه لإعادة الحياة الكريمة إلى قرى محافظة المنيا، وهناك متابعة مستمرة على مشروعات حياة كريمة بدائره الوحدة المحلية لقرية بنى حسن الشروق وتذليل أى معوقات ودفع عجله العمل والانجاز

وينشر اليوم السابع عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالوحدة المحلية، ومنها إنشاء الوحده الصحيه ببنى حسن الشروق والمجمع الزراعى، والوحده الصحيه بشيبه الشرقيه ومحطه صرف شيبه الشرقيه بالأضافة إلى مركز شباب شيبه الشرقيه ومحطه مياه الشرب والوحده الصحيه بالشيخ تمى وايضا محطه صرف رئيسيه ببنى حسن الشروق، وغيرها من المشروعات التى تغير واقع الريف المصرى

مشروعات حياة كريمة (1)
مشروعات حياة كريمة 

مشروعات حياة كريمة (2)

مشروعات حياة كريمة 
 
مشروعات حياة كريمة (3)
مشروعات حياة كريمة 

 

مشروعات حياة كريمة (4)
مشروعات حياة كريمة 

 

مشروعات حياة كريمة (5)
مشروعات حياة كريمة 

 

مشروعات حياة كريمة (6)
مشروعات حياة كريمة 

 

 

 


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

بنى حسن

اخبار المنيا

محافظة المتيا



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