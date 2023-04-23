اليوم السابع
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الأحد، 23 أبريل 2023 05:30 م
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حصاد الوزارات.. الزراعة: 250 ألف زائر لحديقة الحيوان بالجيزة خلال أيام عيد الفطر

الأحد، 23 أبريل 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الزراعة: 250 ألف زائر لحديقة الحيوان بالجيزة خلال أيام عيد الفطر حديقة الحيوان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
التعليم: امتحانات الثانوية العامة يتم عقدها فى لجان مؤمنة
 
الصحة: قوافل حياة كريمة تقدم جميع الخدمات الصحية بالمجان بكل المحافظات
 
الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى العطلات الرسمية حال نفاد الرصيد
 
الصحة: نسبة إشغال مرضى كورونا بالمستشفيات لا تتعدى 2%
 
"التعليم": 6 مايو بدء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج إلكترونيا
 

 


الزراعه

التعليم

الثانويه العامه

الصحه

حديقه الحيوان

التموين

اردب القمح



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