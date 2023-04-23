حصاد الوزارات.. الزراعة: 250 ألف زائر لحديقة الحيوان بالجيزة خلال أيام عيد الفطر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم: امتحانات الثانوية العامة يتم عقدها فى لجان مؤمنة
الصحة: قوافل حياة كريمة تقدم جميع الخدمات الصحية بالمجان بكل المحافظات
الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى العطلات الرسمية حال نفاد الرصيد
الصحة: نسبة إشغال مرضى كورونا بالمستشفيات لا تتعدى 2%
"التعليم": 6 مايو بدء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج إلكترونيا
الزراعة: 250 ألف زائر لحديقة الحيوان بالجيزة خلال أيام عيد الفطر
وزير التموين: سعر إردب القمح 1500 لدرجه نقاوة 23.5
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