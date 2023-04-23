وزيرة التضامن: 170 ألف طالب مستفيد من أنشطة 31 وحدة للوزارة بالجامعات.. صور

كتب مدحت وهبة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات عن الأنشطة المنفذة لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى إبريل 2023، حيث أطلقت الوزارة برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، وأصبح لديها 31 وحدة داخل 29 جامعة، وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعي المجتمعي لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين.

وفي ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات الحكومية، نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى إبريل 2023، عدد (1753) نشاطا، حيث بلغ عدد المستفيدين ( 169565) من الطلاب والعاملين وذلك من خلال (31 ) وحدة ، فى إطار خطة عمل متكاملة هدفت تفعيل برنامج شامل يتضمن الحماية الاجتماعية والتوعية الجيدة لمستهدفيه.

الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان نفذت الوحدات عدد (548) نشاطا ، لعدد ( 79479) مستفيدا ، حيث هدفت بعض الأنشطة إلى تنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعى وبناء شخصية فعالة ولديها سمات قيادية وشعور بالمسؤولية ( القيادة والتبعية – قادة التطوع - كيف تكون قائد ناجح – مهارات تنمية الذات – الثقة بالنفس- التخطيط وصناعة النجاح – التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة – أساليب التفكير – مهارات حل المشكلات " ، ونشر الوعى تجاه العديد من القضايا المختلفة فى ضوء برامج وخدمات الوزارة (كيفية اختيار شريك الحياة - الزيادة السكانية– مناهضة العنف ضد المرأة - مخاطر الزواج المبكر – العنف الأسرى– الأمية الفكرية- الشائعات – التغييرات المناخية."، ونشر الوعى بالمخاطر النفسية والصحية لبعض القضايا النفسية والاجتماعية من مخاطر الأدمان وكيفية مواجهتها - ظاهرة الانتحار كيفية التعامل مع الأزمات – الضغوطات النفسية -إدارة الغضب- كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية ".

التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية

كرست وحدات التضامن الاجتماعى ضمن خطة الأنشطة الخاصة بها برامج تمكين اقتصادي للطلاب شمل على عدد (867) نشاطا ، لعدد (64114) مستفيدا ، شملت الأنشطة الاهتمام بالطالب الجامعى فى عدد من المحاور تضمن أهمها دعم الطلاب المتعثرين مادياً ، والدعم الإيجابى ورفع الروح المعنوية للطلاب المتفوقين دراسياً من خلال منح الفائقين ، والاهتمام بتكوين طالب منتج مؤهل لسوق العمل، هذا بالإضافة لملف الطلاب ذوى الإعاقة ورصد كافة احتياجاتهم من برامج توعوية وتدريبية لازمة وأجهزة تعويضية وغيرها.

وقامت الوحدات بدفع المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين مادياً، حيث بلغت قيمة الدعم المقدمة فى المرحلة الأولى من تواجد الوحدات 896.032.45 جنيها بإجمالي عدد طلاب 1496 لـ (27) جامعة ، بينما بلغت قيمة المرحلة الثانية (6.899.153.6 جنيها) بإجمالي عدد طلاب (6122) لعدد (14) جامعة ، ليصل إجمالى قيمة المصروفات الدراسية (7.795.186.05 جنيها) بإجمالي (7618) طالبا، وذلك حتى إبريل 2023 ، ولقد أعطت الوحدات أولويتها للطلاب من الأسر ذات الدخل الضعيف وبدون دخل وأسر تكافل وكرامة ، و ذوى الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، وطلاب الفرقة الرابعة، والجدير بالذكر أن دعم وحدات التضامن الاجتماعى بدفع المصروفات الدراسية للطلاب الخريجين المتعثرين يأتي لتسهيل حصولهم على المؤهل الجامعى وخروجهم لسوق العمل.

وأعطت الوحدات اهتماماتها بالطالب المتفوق ، من خلال منح مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين بالسنوات الدراسية المختلفة تحفيزاً وحرصاً على تشجيع الطلاب على مواصلة تفوقهم الدراسى وخلق روح التنافس بين الطلاب، وتقديراً وتكريماً للطالب المتفوق خلال سنوات دراسته الجامعية ودعمه بمبلغ (500-1000) جنية شهرياً ، على المستوى الآخر امتدت منح الفائقين لتشمل الباحثين ( الماجيستير- الدكتوراه) من خلال منح مادية (1000) جنية شهرياً و(25000) جنية سنوياً تشجيعاً على مساعدة الوحدات لهم لاستكمال مسيرتهم البحثية وتخفيف العبء المادى الذى يتحمله الباحثون خاصة فى الكليات العملية.

وبلغت وحدات التضامن بالجامعات المنفذ بها حاضنات الفائقين حتى إبريل 2023 عدد (28) وحدة ، وهي وحدات ( القاهرة ، عين شمس، الأسكندرية ، الفيوم، المنصورة ، الزقازيق ، بنها ، المنوفية ، المنيا ، سوهاج ، أسيوط ، الأقصر ، اسوان ، جنوب الوادى ، الوادى الجديد، طنطا، بنى سويف، كفر الشيخ ،حلوان ،السويس،أزهر اسيوط ، بورسعيد،مطروح، الروسية ،قناة،السويس ،العريش، السادات ،مطروح، أكتوبر ).

واشتملت منح الفائقين على (1663) طالبًا بالفرق الدراسية ، بينما شمل الفائقين 151 بالماجيستير والدكتوراه، وتراوح العدد الإجمالى لمستفيدي برنامج حاضنات الفائقين حتى إبريل 2023 عدد ( 1814) وذلك بعشر كليات عملية وإنسانية مختارة لكل جامعة شملت كليات "الطب- الصيدلة – الهندسة- العلوم – الزراعة – الآداب- التربية -الحقوق- الحاسبات والمعلومات- الألسن".

خدمات بنك ناصر الاجتماعى

تقدم وحدات التضامن الاجتماعى بعض الخدمات البنكية لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات فتح الحسابات والقروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين من خلال مسئول بنك ناصر الاجتماعى ومسئول التمكين الاقتصادى ، حيث بلغ عدد مستفيدي بنك ناصر الاجتماعي من خلال الوحدات أكثر من ( 20000) مستفيد خلال الوحدات ، وبلغ نسبة فتح الحسابات ( 3863) ، حيث بلغت قيمة الودائع (67.000.000 جنيه) من الطلاب والعاملين بالجامعة، بينما شملت قيمة التمويلات الممنوحة من خلال وحدات التضامن على (146.000.000 جنيه) بمختلف أنواعها (دعم المشروعات الصغيرة – القروض الاستثمارية- قروض الزواج – قرض الأسكان – قرض السيارة – شخصى ".

خدمات ذوى الإعاقة

بلغ عدد مستفيدي ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات (30050) مستفيدًا ، حيث قامت الوحدات منذ تواجدها بالجامعات بحصر احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة، والتعرف على الصعوبات التى تواجههم فى مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية ، حتى أعطت الوحدات الأولوية للطلاب ذوى الإعاقة فى دفع المصروفات الدراسية عنهم فور تعثرهم ، وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء وميسيرين لذوى الإعاقة.

وقامت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات بعد حصر احتياجات ذوي الإعاقة من أجهزة تعويضية ومساعدة ، بتوفير بعض الأجهزة كمرحلة أولى، حيث تم صرف عدد (2285) جهاز تعويضى ومساعد لذوى الهمم ، تضمنت عدد ( 1770) جهاز لاب توب ناطق ، و عدد (341) عصا بيضاء لذوى الإعاقة البصرية و عدد ( 37 ) نظارة طبية لضعاف البصر، عدد (116) سماعة أذن لذوي الإعاقة السمعية ، (19) كرسى متحرك لذوى الإعاقة الحركية، (1) طرف صناعى ، (1) عكاز.



مبادرات وحملات التوعية لوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات وأطلقت وحدات التضامن الإجتماعى العديد من المبادرات والتى شملت ( 12591) مستفيدا ، والتى لقت صدى إيجابى بشكل كبير فى نفوس الطلاب والمسئوليين داخل الجامعات ، نذكر منها مبادرتى سيب بصمتك التى أطلقتها بعض الوحدات (بوحدة التضامن الإجتماعى جامعة أسوان ، أسيوط " ومبادرة مع بعض والتى هدفت إلى تنمية الشعور بالمسئولية لدى الطلاب والعاملين بالجامعات بضرورة تبادل الخدمات والمهارات المختلفة بين الأفراد تحت مبدأ المنفعة المتبادلة ، ومبادرة أنا مسئول بوحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم.

ونظمت معظم الوحدات تقريباً مبادرات وحملات توعية تهدف لنشر التوعية بكيفية التعامل مع ذو ى الإعاقة تحت العديد من المسميات( نقدر نحول الإعاقة لطاقة - أنا استطيع - قادرون باختلاف – مختلفون لكن مبدعون " ، فى حين أطلقت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعتى أسيوط وجنوب الوادى حملة بالتضامن هنجملها والتى هدفت لتنظيف بعض المناطق بالجامعة والمحافظة.

وفى الفترة الأخيرة نفذت بعض الوحدات برفقة متطوعيها حملات تشجيرية تحت مسمى " جملها بالأخضر " التى نفذتها وحدة التضامن الإجتماعى بجامعة الفيوم كمساهمة للمشاركة الفعالة للشباب فى التغيير الإيجابى للبيئة، و"مبادرة عقلك فين" التى هدفت لنشر الوعى بخطورة الشائعات وآثارها المختلفة على المجتمع و رفع الوعى بطرق التصدى لها ومجابهتها، وبلغ عدد المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعى أكثر من 20 ألف متطوع.