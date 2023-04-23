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الصحة: قوافل حياة كريمة تقدم جميع الخدمات الصحية بالمجان بكل المحافظات

الأحد، 23 أبريل 2023 05:00 ص
الصحة: قوافل حياة كريمة تقدم جميع الخدمات الصحية بالمجان بكل المحافظات وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان ضمن القوافل الطبية التى تطلقها الوزارة ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.

الصحة

القوافل الطبية

المحافظات

حياة كريمة



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