الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى العطلات الرسمية حال نفاد الرصيد

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع لا تفصل التيار الكهربائي عن المشترك فى العطلات الرسمية حال نفاد الرصيد لأنها من الأيام الصديقة، مؤكدا أن العدادات مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة حال نفاد الرصيد من العداد.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأيام الصديقة التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء حال نفاد الرصيد هى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وإجازات الأعياد، ويتم فصل التيار فور انتهائها، مشيراً إلى أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل فى هذه الساعات الصديقة.



وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول من خلال خاصية Nfc :

1-تغير كارت الشحن القديم الخاص بالعداد مسبوق الدفع بآخر يدعم خاصية nfc من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص بك يدعم نظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق "سهل" لكل انواع العدادات أو تحميل تطبيق كهرباخالص وفوري على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الالكترونيه أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.