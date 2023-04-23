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تداول 3 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 23 أبريل 2023 11:57 ص
تداول 3 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
جنوب سيناء - ياسر عامر

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تابع اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموان البحر الأحمر العمل بالموانئ، خلال إجازه عيد الفطر المبارك، مشدداً على انتظام العمل بالموانى وتشديد الإجراءات الأمنية بموانئ الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا على الركاب .

وأعلن المركز الإعلامى، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 347 شاحنة و 28 سيارة حيث شملت حركة الواردات 200 طن بضائع ، 219 شاحنة و 27 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 2800 طن بضائع ، 128 شاحنة وسيارة  .

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفن الثلاث ايلة ، بريدج وسينا ، كما تم تداول 3000 طن بضائع و 347 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية "وصول وسفر" لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا .

وغادر ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس فارغة متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 620 راكب بموانيئها.

 


محافظة جنوب سيناء

هيئة موانئ البحر الاحمر

تداول بضائع عامة

انتظام العمل

ميناء نويبع

ميناء السويس



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