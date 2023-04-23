الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبى ليس سوى جزء من أوروبا

وكالات

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح لرئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، حول ضرورة تواجد البحرية الأوروبية في مضيق تايوان.

وكان بوريل قد قال في وقت سابق: "يجب أن تشارك أوروبا بنشاط في هذا الوضع الذي يؤثر علينا اقتصاديا وتجاريا وتقنيا. وهذا هو سبب دعوتي للبحرية الأوروبية للقيام بدوريات في مضيق تايوان لتأكيد التزام أوروبا بحرية الملاحة في هذه المنطقة الحساسة".

وقالت زاخاروفا في تعليقها: "أولا، الاتحاد الأوروبي ليس سوى جزء من أوروبا. نحن، روسيا، لم نعط الإذن لبوريل للتحدث نيابة عن أوروبا بأكملها. ثانيا، وفقا لهذا السيناريو وانطلاقا من هذا الطرح، ألا ينبغي أن تقوم أساطيل عدد من دول آسيا والمحيط الهادئ بدوريات، على سبيل المثال، في مياه القناة الإنجليزية؟".