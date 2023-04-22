اليوم السابع
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شاهد 15 صورة لحصاد وسحب العينات وتوريد القمح فى الموسم الجديد بالأقصر

السبت، 22 أبريل 2023 02:26 م
شاهد 15 صورة لحصاد وسحب العينات وتوريد القمح فى الموسم الجديد بالأقصر حصاد القمح
الأقصر – أحمد مرعى

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رصد "اليوم السابع" العمل فى موسم حصاد توريد القمح للشون والصوامع فى محافظة الأقصر، حيث انطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، فى موسم توريد القمح والذي بدأ 18 أبريل الجارى لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة، حيث بلغت الكمية الموردة حتى الآن 38 طن و856 كيلو قمح للشون والصوامع بإسنا وأرمنت.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100 % من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها، وتم توريد كمية وقدرها 38 طن و856 كيلو قمح محلية لشون وصوامع إسنا وأرمنت.

وكان قد أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاً وزارياً يتضمن فتح أى موقع تخزينى لاستقبال الأقماح المحلية حال ورود أي كميات من القمح إلى الموقع، وشمل التوجيه أيضاً إستلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك طبقاً للقواعد المنظمة لذلك، وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التى تم افتتاحها والكميات الموردة بها يومياً.

وأكد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن القمح المورد هذا العام سيكون من خلال ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين والجهات المسوقة، بالإضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال إحتياجها، مضيفاً بأنه قد تم دخول الخدمة لعدد 6 صوامع حقلية في موسم 2023 منها 4 صوامع في محافظة الشرقية (منيا القمح ، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا، كما أنه جاري العمل لإنشاء عدد 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوي الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة، ويأتي إنشاء هذه الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.

الحصاد للقمح فى مزارع الأقصر
الحصاد للقمح فى مزارع الأقصر

 

العمل فى المزارع بحصاد القمح
العمل فى المزارع بحصاد القمح

 

 

القمح يتلألأ فى بداية موسم الحصاد بالأقصر
القمح يتلألأ فى بداية موسم الحصاد بالأقصر

 

 

بشائر الخير فى موسم توريد القمح المحلي 2023 بالأقصر
بشائر الخير فى موسم توريد القمح المحلي 2023 بالأقصر

 

 

بشاير موسم القمح لا تزال تصل للشون والصوامع
بشاير موسم القمح لا تزال تصل للشون والصوامع

 

 

توريد القمح فى أول أيام الموسم فى الأقصر
توريد القمح فى أول أيام الموسم فى الأقصر

 

 

توريد أول كميات من القمح لشون وصوامع الأقصر
توريد أول كميات من القمح لشون وصوامع الأقصر

 

 

حصاد القمح فى مزارع الأقصر
حصاد القمح فى مزارع الأقصر

 

 

سحب العينات من محصول القمح لدى وصوله للشون
سحب العينات من محصول القمح لدى وصوله للشون

 

 

شون وصوامع الأقصر تستقبل كميات القمح
شون وصوامع الأقصر تستقبل كميات القمح

 

 

عينات القمح خلال توريدها للشون والصوامع
عينات القمح خلال توريدها للشون والصوامع

 

 

فحص عينات القمح خلال عمليات التوريد بالأقصر
فحص عينات القمح خلال عمليات التوريد بالأقصر

 

 

فحص نقاوة القمح خلال توريده للشون والصوامع
فحص نقاوة القمح خلال توريده للشون والصوامع

 

 

قمح الأقصر مع بدء موسم الحصاد رسمياً
قمح الأقصر مع بدء موسم الحصاد رسمياً

 

 

كميات القمح لدى وصولها فى أول أيام العمل بالأقصر
كميات القمح لدى وصولها فى أول أيام العمل بالأقصر

 


 


 

 


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