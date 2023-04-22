اليوم السابع
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خطوات الحصول على رخصة قيادة جرار زراعى من وحدات المرور

السبت، 22 أبريل 2023 05:00 ص
خطوات الحصول على رخصة قيادة جرار زراعى من وحدات المرور المرور- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يعتقد العديد من المزارعين، أن قيادة الجرار الزراعى، لا تستلزم الحصول على رخصة قيادة يتم استخراجها، من إدارة المرور التابع لها محل الإقامة، وهو الأمر الخاطئ الذى يؤدى إلى تعرض العديد من الأشخاص للمسائلة القانونية.

ويستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة بجرار زراعى، مجموعة من الإجراءات ومنها..

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه

- إجراء اختبار عملى على القيادة

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب

وهناك عدة معايير مؤهلة للحصول على الرخصة، وهي ..

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور

- الحد الأدنى للسن 18 سنة

-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل

-إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر

-تجهيز 4 صور شمسية

-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى

-نموذج الاختبار الشفوى

-نموذج الاختبار العملى

-تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات

 

 


قيادة جرار زراعي

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ادارةا لمرور



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