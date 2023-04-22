حفاظًا على صحتك.. 4 عصائر لتقوية المناعة في العيد

كتبت ميرفت رشاد

تعد تقوية الجهاز المناعى بالعصائر الطبيعية من أفضل لطرق لمواجهه الجسم للأمراض خاصة في فترة الأعياد ، يكون جهازك المناعي نشطًا باستمرار ، ويكتشف الخلايا التي لا تنتمي لجسمك والخلايا التي لا تنتمي إليها هذا يعني أنه يحتاج إلى جرعة صحية من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على طاقته واستمرارها، وإليك أشهر العصائر الطبيعية التى تساعد على تقوية الجهاز المناعى وأيضا الحفاظ على الجسم منتعشا خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفقًا لما نشره موقع healthline

عصائر طبيعية تساعد على تقوية المناعة فى العيد



عصير البرتقال والجريب فروت والحمضيات الأخرى

تقدم هذه الفواكه عناصر هامة تساعد فى تقوية الجهاز المناعى أشهرها فيتامين سى، ويحتوي فيتامين سي على خصائص مضادة للأكسدة تحمي خلاياك من المواد التي تضر بالجسم، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى تأخر التئام الجروح وضعف الاستجابة المناعية وعدم القدرة على مكافحة العدوى بشكل صحيح.

عصير التفاح الأخضر والجزر والبرتقال

يعد الجزر والتفاح والبرتقال مزيجًا ناجحًا لمساعدة جسمك على حماية نفسه ومحاربة الالتهابات، يمنحك التفاح والبرتقال فيتامين سي، بجانب فيتامين أ ، وهو ضروري أيضًا لنظام المناعة الصحي ، يوجد في الجزر على شكل بيتا كاروتين المضاد للأكسدة، يحتوي الجزر أيضًا على فيتامين ب 6 ، والذي يلعب دورًا مهمًا في تكاثر الخلايا المناعية وإنتاج الأجسام المضادة.

عصير البنجر والجزر والزنجبيل والتفاح

يحتوي هذا العصير المقوي للمناعة على ثلاث خضراوات جذرية ستساعد جهاز المناعة لديك وتقلل من أعراض الالتهاب، غالبًا ما يكون الالتهاب استجابة مناعية للعدوى الناتجة عن الفيروسات أو البكتيريا وتشمل أعراض البرد أو الأنفلونزا سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم.

وقد يجد الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي هذا العصير مفيدًا بشكل خاص لأن الزنجبيل له تأثيرات مضادة للالتهابات.

عصير الطماطم

الطماطم غنية بفيتامين ب 9 ، المعروف باسم الفولات يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى، توفر الطماطم أيضًا كميات متواضعة من المغنيسيوم، وهو مضاد للالتهابات.