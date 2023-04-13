خطة النظام الغذائي الصحي الصيفي.. أفضل 10 أطعمة لبناء مناعة قوية

كتبت إيناس البنا

تعرض فصول السنة المختلفة جمال الطبيعة بطرق لا تعد ولا تحصى، كل موسم يأتي معه تغيير مرحب به، إن دفء الصيف بعد شتاء قارس البرودة، والأمطار الجديدة بعد صيف جاف وحار ، والشتاء البارد بعد هطول الأمطار الموسمية كلها عوامل تضيف إلى أسلوب حياة منعش.

ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي هذه التغيرات الموسمية أيضًا إلى ظهور بعض المشكلات الصحية التي يمكن أن تضعف الحياة

نصائح غذائية يمكن أن تساعدك أثناء التغيير الموسمي

وفقا لموقع " healthsite"، تؤدي الاختلافات المناخية ودرجات الحرارة إلى الإصابة بالحساسية والالتهابات والأمراض وكذلك تقلبات الوزن، في هذا السيناريو ، يكمن سر الحياة الصحية في المرونة والقدرة على تكييف أنماط حياتنا مع تحديات تغير الفصول على مدار العام، حتى تتمكن من البقاء بصحة جيدة طوال العام ، بغض النظر عن التغيرات الموسمية.

ومع ذلك ، فإن تغيير الطقس لا يعني أنه يجب عليك أنت وأطفالك القلق بشأن ما إذا كان كل سعال أو عطس مفاجئ يعني يومًا مرضيًا قادمًا، هذه النصائح المفيدة للبقاء بصحة جيدة هذا الموسم:

تناول الأطعمة المناسبة على الفور

تعتبر التغذية السليمة أمرًا مهمًا على مدار العام، ولكن ضع في اعتبارك تغيير الأمور عن طريق الطهي باستخدام الأطعمة الموسمية المزروعة محليًا. يمكن أن توفر هذه الأطعمة العديد من الفوائد مثل تحسين الجهاز المناعي والهضم. يساعد كل من فيتامين ج ، أ ، وحمض الفوليك في بناء جهاز المناعة لديك، تأكد أيضًا من تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات في طبق الفواكه والخضروات مثل الحمضيات والفلفل الأحمر والبروكلي والسبانخ والكيوي للحصول على فوائد إضافية لتعزيز المناعة.

قل "لا" للوجبات السريعة

الأطعمة المقلية غنية بالملوثات وتفتقر إلى المعادن الأساسية، تملئ المعدة بسرعة ويجعلونك تشعر بالشبع، يجب تجنبها بأي ثمن إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الجسم بمرور الوقت.

اختر الحبوب الكاملة بدلًا من الأطعمة المصنعة

الشوفان والأرز البني والراجي كلها فواكه غنية بالمغنيسيوم وحمض الفوليك ويمكن أن تكون مفيدة لزيادة المناعة.

زيادة تناول السوائل

يعتبر تناول السوائل بكميات كبيرة من السوائل الضرورية ، وخاصة الماء ، وهو أمر بالغ الأهمية في مكافحة التغيرات الموسمية والحمى. إنها ترطب حلقك وتساعد في تخفيف الاحتقان. تساعد في التخلص من السموم الإضافية التي تضعف نظامك وتجعلك مريضًا عن طريق ترطيب أعضائك.

حافظ على الترطيب المنتظم بالماء ، المشروبات العشبية تمنع جسمك من التعب. لأن التغذية السائلة أسهل في الهضم والاستيعاب ، فهي الخيار المثالي لزيادة حاصل المغذيات لديك.

الحفاظ على نمط نومك

النوم الجيد ليلاً ضروري لصحة جيدة، السماح لجسمك بالاسترخاء وإعادة شحن جهازك العصبي بشكل مريح ويساعد جهاز المناعة لديك على العمل بشكل أكثر فعالية، لديك طاقة كافية للتعامل مع أي ضغوط أو مرض قد ينشأ.

حدد وقتًا منتظمًا للتمرين

بالطبع ، لا تزال التمارين المنتظمة جزءًا مهمًا من روتينك اليومي، سيؤدي الحفاظ على نمط حياة نشط طوال الخريف والشتاء إلى تعزيز صحتك العامة وتعزيز نظام المناعة لديك.