تحريات لكشف ملابسات تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض 5 أشخاص من أسرة واحدة، لحالة تسمم عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة في الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عدد من الأشخاص نتيجة تعرضهم لحالة تسمم.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وتبين إصابة 5 اشخاص من أسرة واحدة، بحالة تسمم، بسبب تناولهم وجبة طعام فاسدة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل لسبب تعرضهم للتسمم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.