اليوم السابع
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بعد رمضان وكعك العيد.. إزاى تقلل وزنك بسرعة

السبت، 22 أبريل 2023 02:30 م
بعد رمضان وكعك العيد.. إزاى تقلل وزنك بسرعة كعك العيد
كتبت نهير عبد النبى

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بسبب الأكلات الدسمة التي كنا نتناولها في شهر رمضان وبسبب كعك العيد والسكريات الزائدة فيه قد نتعرض لزيادة كبيرة في الوزن التي قد تؤدى للسمنة ومشاكل صحية خطيرة، لذلك يقدم اليوم السابع بعض النصائح لإنقاص الوزن وفقا لما ذكره موقع webmed in:
 
1 :ينصح بالحد من تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت واستبدالها بالاطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه، حيث تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة بعيدا عن الدهون.
 
2: تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات بدلا من 3 وجبات ولكن بكميات قليلة، حتى لا يزيد وزنك وتتعرض لتراكم الدهون في الجسم، كما يساعد ذلك في الحفاظ على صحة جسمك وجهازك الهضمى.
 
3: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار ، حتى لو كانت رياضة المشى او ركوب العجل ، المهم هو ممارسة الرياضة يوميا.
 
4: التخلص من الأطعمة السكرية والتي تحتوى على نسبة عالية من السكريات مثل الحلويات والكعك والبسكويت وغيرها، فهى غنية بالسكريات والدهون بنسبة عالية.
 
5: الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالمشروبات الصحية والعصائر الطبيعية الخالية من السكر.
 
6:الابتعاد عن الاجهاد والسهر ، فقد أثبتت بعض الأبحاث ان الاجهاد والسهر قد يكون من أسباب زيادة الوزن، لذلك يجب أن تنام بعدد ساعات كافية في اليوم لا تقل عن 8 ساعات.
 
 

تراكم الدهون

صحة الجسم

العيد

انقاص الوزن



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