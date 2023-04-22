اعرف خطة صحة وإسعاف البحر الأحمر لتغطية احتفالات المواطنين بعيد الفطر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

وضعت مديرية الشئون الصحية في البحر الأحمر، بقيادة الدكتور إسماعيل العربى، مدير المديرية، بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر، بقيادة الدكتور شادى باسم مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، خطة لتغطية احتفالات المواطنين بالبحر الأحمر.

وأكدت الصحة فى بيان لها، أن إدارة الطوارئ الصحية، وضعت خطة للتأمين الطبى، تحسبا لأى طوارئ أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وعمل توعية بمبادرات الرئاسية، وخاصة مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى من خلال فرق التواصل المجتمعى التابعة لمديرية الشئون الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل الوزان مدير الإدارة العامة للطوارئ بمديرية الصحة، أن العيادات الطبية المتنقلة انتشرت بعدة تمركزات بمناطق مختلفة داخل مدينة الغردقة مثل منطقة الفيروز ومبارك 11 ومنطقة الوفاء والأمل أمام سيتى سنتر مول وأمام النادى الاجتماعى وأمام شركة بيع المصنوعات، بالإضافة إلى عيادات متنقلة بممشى النصر وشارع شيراتون، وأيضا منطقة سنزو والممشى السياحى، مضيفا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والعمل الدائم على توفير افضل خدمة طبية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.

ومن جانبها قامت الدكتورة رانيا صفوت مدير إدارة الإعلام والثقافه السكانية، وهناء محمد مشرفة تمريض رعاية اساسيه بالمديرية بالمرور على العيادات المتنقله للاطمئنان على سير العمل بناءا على الخطه التى تم وضعها.

من جانب اخر رفع مرفق اسعاف البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى والتأهب التام لتأمين الشواطئ العامة والطرق المؤدية من والى المحافظة الساحلية تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه أفاد الدكتور شادى باسم مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر أنه تم الدفع ب 82 سيارة إسعاف، وسيارة تدخل سريع، وسيارة مكافحة عدوى، و2 سيارة حضانة، و6 سيارات دفع رباعى بالإضافة إلى 2 سيارة إمداد وتموين مستلزمات طبية، مشيراً إلى وجود 6 غرف عمليات تعمل على مدار اليوم لتلقى البلاغات ومواجهة أى حالات طارئة خلال فترة العيد المبارك.