الصحة تكشف اشتراطات شراء الأسماك المملحة والمدخنة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الشروط التى يجب الالتزام بها أثناء شراء الأسماك المملحة والمدخنة حيث تتضمن..

- البطن غير منتفخة

- لا تنبعث منها روائح كريهة

- اللحوم متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها

- القشور لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة

- العيون بارزة تتميـز باللمعان

- الخياشيم حمراء إلى وردية اللون



شروط التزم بها قبل شراء الاسماك المملحة

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائى، إلى أن قطاع الطب الوقائى، يقوم بتنفيذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية للتأكد من اتباع الاشتراطات الصحية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى الفحص الظاهرى للمنتجات، وسحب عينات لفحصها معمليًا والتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونصح قنديل المواطنين بتوخى الحذر الشديد عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من شرائها من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة الصحية، وعدم الإسراف في تناول هذه الأسماك، نظرَا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد عن 17% من وزن السمكة، مما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال، وتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.

ووجه قنديل رسالة لأصحاب المنشآت الغذائية المتخصصة في تجارة الأسماك المملحة، بضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تشمل (نظافة البيئة المحيطة بالمنشأة، وجود ترخيص للمنشأة، عدم انبعاث الروائح الكريهة، خلو المنشأة من الحشرات الطائرة والزاحفة، وجود سلات للقمامة، توافر حوض لغسيل الأيدي به صابون ومطهرات، براميل التمليح خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح، خلو المنشأة من أي مصادر تسبب التلوث).