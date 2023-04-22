إصلاح هبوط أرضى بطريق الإسماعيلية بورسعيد بالكيلو 17 بالقنطرة غرب

الإسماعيلية - صبرى غانم

أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية بالاشتراك مع مديرية الطرق والنقل والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة إصلاح الهبوط الأرضى على طريق الإسماعيلية بورسعيد بالكيلو 17 بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة برئاسة اللواء هنرى ابراهيم بلاغا يفيد بحدوث هبوط أرضى بمنطقة الكيلو 17 التابعة لقرية النصر نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.