إصلاح هبوط أرضى بطريق الإسماعيلية بورسعيد بالكيلو 17 بالقنطرة غرب

أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية بالاشتراك مع مديرية الطرق والنقل والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة إصلاح الهبوط الأرضى على طريق الإسماعيلية بورسعيد بالكيلو 17 بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.
وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة برئاسة اللواء هنرى ابراهيم بلاغا يفيد بحدوث هبوط أرضى بمنطقة الكيلو 17 التابعة لقرية النصر نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.
وبناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بالتعامل السريع مع كافة الأزمات التى تقع بنطاق المحافظة والعمل على حلها فى أسرع وقت، وبإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ تم التنسيق مع الشركة الوطنية للطرق، والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برئاسة المحاسب ممدوح أنور، وفريق طوارئ باشراف تامر راشد رئيس قرية النصر تحت اشراف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد الشيمى، وتم المعالجة السريعة للهبوط واصلاحه وعودة الشئ لأصله، وتم تأمين مكان العمل بإجراءات الامن والسلامة المهنية لتلافى الحوادث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة