هبوط أرضى بقرية الواصفية في أبو صوير بالإسماعيلية والشبكة الوطنية تتدخل

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت قرية الواصفية في نطاق مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، هبوطا أرضيا، وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنري إبراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بإقليم القناة، بلاغ استغاثة من أحد المواطنين يفيد بحدوث هبوط أرضى بقرية الواصفية نطاق مركز ومدينة أبو صوير.

وعلى الفور أصدر اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بالتعامل السريع مع كافة الأزمات التى تقع بنطاق المحافظة والعمل على حلها فى أسرع وقت.

وتمكنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بإقليم القناة، من التنسيق مع مديرية الطرق والنقل للمعاينة ووضع أنسب الحلول العلمية،كما تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوصوير، ورئيس قرية الواصفية.

ونجحت جهود الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والوحدات المحلية في المعالجة السريعة للهبوط وتحويل مياه الصرف خارج المسار لحين إصلاحه نهائى لوقف الهبوط حفاظا على منازل الأهالى، وتأمين مكان العمل بإجراءات الأمن والسلامة المهنية لتلافى الحوادث.