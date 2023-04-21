7 معايير للفسيخ السليم.. لون الجلد ولمعة العين والرائحة أبرزها

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إنه بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر والذى يكثر فيه تناول الأسماك المملحة، قد يصعب على المستهلكين التفرقة بين الأسماك المملحة السليمة وغير الصالحة للاستهلاك، موضحه كيفية التفرقة بين الفسيخ السليم والفاسد، وهى:

1- لون جلد سمكة الفسيخ السليم لامع والجلد مشدود وغير مرتخى، أما الفاسد الجلد غير لامع وعليه طبقه من المخاط.

2- سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة ، أما الفاسد رائحته نتنه.

3- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا ولا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة، على عكس الفاسد قوامه غير متماسك .

4- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون ووردية، أما الفاسد الخياشيم تميل إلى البني أو الأسود .

5- عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق ولامعة وحادة غير غائرة، أما الفاسد فيظهر عكارة فى عدسة العين والعين غير لامعة.

6- القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع، على عكس الفاسد تكون سهلة النزع.

7- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة.

وحذرت من شراء الأسماك من أماكن غير موثوق بها، حيث تصيب الأسماك الفاسدة بالتسمم والذى يحدث بسبب مرض "البتيوليزم"، وهو عبارة عن مرض بكتيرى نتيجة تراكم البكتيريا فى عضلات الأسماك ما يسبب تراكم السموم ويزيد تركيز السموم فى رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة.