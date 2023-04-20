الفسيخ الدمياطى عشق أبناء دمياط فى عيد الفطر.. صور

لكل محافظة عاداتها وتقاليدها في تناول أكلات العيد ويعتبر الفسيخ الدمياطي واحد من أشهر الأكلات في دمياط خلال عبد الفطر المبارك.

وصناعة الفسيخ هي مهنة عرغها أبناء دمياط منذ القدم باعتبار دمياط محافظةساحلية يتوافر بها أغلب أنواع الأسماك، وتبرع سيدات دمياط في صناعة الفسيخ بحرفية عالية باستخدام أجود انواع الأسماك، وخاصة أسماك البورى والطوبار والسهيلى و السردين وجميعها أنواع تستخدم فى عمل الفسيخ يتم التجهيز لعمل فسيخ عيد الفطر قبل حلول العيد بـ10 أيام علي الأقل

وتتراوح أسعار الفسيخ حسب النوع والحجم بالأسواق.

حيث يبلغ سعر الكيلو طوبار 7 حبايات حسب الوزن بـ 80 جنيها، الكيلو طوبار 5 حبايات ب 120جنيها ،الكيلو طوبار 4 حبايات ب 130جنيه،الكيلو بورى 3 حبايات ب 150جنيه ،الكيلو بورى 2 حباية بـ 180جنيها، وكذلك يتم تمليح السردين وله مذاق خاص عند اهالي دمياط ويتراوح السعر 80 جنبها.

كما يتراوح سعر الرنجة الحجم من 80 إلى 100 جنيه حسب النوع والحجم، ويفضل أبناء دمياط الرنجة الهولندي.