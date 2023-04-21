مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالغربية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها على طريق طنطا كفر الزيات، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا كفر الزيات أمام قرية كفر ديما.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع شخص واصابة 3 آخرين، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.