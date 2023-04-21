رموز الكنائس القبطية والكاثوليكية يقدمون التهانى لقيادات محافظة البحيرة بعيد الفطر

زار اليوم عدد من الرموز القبطية والكاثوليكية مقر ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور لتهنئة القيادات التنفيذية بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وكان فى استقبال المهنئين الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد.

وأستقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القمص ثائوفيلس نسيم راعى كنيسة الملاك ميخائيل والوفد المرافق له والذى نقل تهنئة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأبناء الطائفة الأرثوذكسية لنائب المحافظ ولأبناء ومواطني المحافظة.

كما أستقبلت نائب محافظ البحيرة الأب راغب مرزوق راعي الكنيسة الكاثوليكية والوفد المرافق.

وأكد المشاركون من رجال الدين المسيحى أن هذه تأتى فى إطار الحرص على تقديم التهاني القلبية والتعبير عن مظاهر الفرح وتعميق الوحدة الوطنية، وتأكيد روح المحبة والود التى تجمع بين نسيج المجتمع المصرى والتى تربط بين المسلمين والمسيحيين بوقوفهم ومشاطرتهم فى كافة المناسبات الوطنية والدينية.

وفى ذات السياق، أستقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة جموع المهنئين بالعيد من القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات ورؤساء النقابات.

وأعربت نائب محافظ البحيرة عن خالص التهانى القلبية لكافة مواطني المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنية من الله تعالى أن يديم على الشعب المصرى الخير والاستقرار والأمان.