اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أبريل 2023 07:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

دليلك لقضاء إجازة العيد بالإسكندرية من الشواطئ للمتنزهات.. صور

الجمعة، 21 أبريل 2023 07:00 ص
دليلك لقضاء إجازة العيد بالإسكندرية من الشواطئ للمتنزهات.. صور شاطئ الفنار
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يأتى عيد الفطر المبارك فى كل عام، ويبدأ معه موسم جديد للمصيف و التنزه بمحافظة الإسكندرية ،خاصة وأن الإسكندرية و التى تعتبر العاصمة الثانية لمصر، تتمتع بكافة مقومات المدن السياحية، فهى تتمتع بعدة مزارات سياحية الى جانب شواطئها الساحرة ،حيث المناطق الأثرية و مجموعة كبيرة من المتاحف ، بالإضافة الصرح الثقافى الكبير "مكتبة الإسكندرية " .

اليوم السابع يستعرض فى السطور التالية دليلك السياحى لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك بمحافظة الإسكندرية وأهم أماكن الزيارة بها :

1. الشواطئ الساحرة الممتدة بطول ساحل الإسكندرية ، استعدت محافظة الاسكندرية بنحو 64 شاطئ لإستقبال الوافدين خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك ، وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، عودة شواطئ "البوريفاج" الثلاثة لاستقبال المصطافين مرة أخرى

2.مكتبة الإسكندرية ، ويتضمن برنامج زيارة المكتبة المخصص للزائرين ،تعريف بالمكتبة وقاعة الاطلاع الرئيسية والمشاريع الرقمية الخاصة بالمكتبة،مكتبة الطفل والنشء،متحف المخطوطات ،المعارض ، متحف السادات ، عرض البانوراما الحضارية .

3. زيارة  قلعة قايتباى و المتاحف المحيطة بها ، من متحف الأحياء المائية ،و متحف المحنطات ، وهو يوجد داخل أروقة القلعة الخارجية.

4. زيارة المتاحف حيث يوجد بالإسكندرية 15 متحف ،وأبرزها متحف المجوهرات " 1064"  قطعة  نفسية من الذهب و الاحجار الكريمة

5. قضاء يوم ممتع بالحدائق العامة ، أبرزها حديقة الحيوان وحدائق  المنتزة وحديثة الشلالات

6. التمتع بفسحة بحرية ممتعة من القلعة للمكتبة  لسياحة القوارب و اليخوت وتنطلق القوارب من مرسى القوارب و اليخوت ببحرى

7. التنزه على كورنيش الاسكندرية الممتد من المندرة وحتى الأنفوشى

8. التنزه على الممشى الجديد بكوبرى 45 و الذى أنشأ على نفس الطراز المعمارى لكوبرى ستانلى

9. التسوق فى أشهر الأسواق التجارية بالاسكندرية و أبرزها منطقة وسط الإسكندرية "محطة الرمل" و"المنشية"

10.شراء و تناول وجبات الاسماك المملحة ، وأشهر مناطق بيعها بمنطقة العطارين خلف محطة مصر

 

اروقة قلعة قايتباى (2)
اروقة قلعة قايتباى (2)

شاطئ الفنار 2
شاطئ الفنار 2

شاطئ ستنالى السياحى
شاطئ ستنالى السياحى

قلعة قايتباى (30)
قلعة قايتباى (30)

ملك الغابة بحديقة حيوان الاسكندرية
ملك الغابة بحديقة حيوان الاسكندرية

 

 


الاسكندرية

مزارات الاسكندرية

اماكن اثرية بالاسكندرية

متاحف الاسكندرية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة