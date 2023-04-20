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دار الافتاء توضح سنن وآداب صلاة عيد الفطر المبارك

الخميس، 20 أبريل 2023 11:31 ص
دار الافتاء توضح سنن وآداب صلاة عيد الفطر المبارك احتفالات العيد
كتب لؤى على

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الأعياد سُنَّةٌ فِطْرِيَّة جُبِلَ الناس على اتخاذها، فكانوا منذ القدم يخصِّصُون أيامًا للاحتفال والاجتماع وإظهار الفرح لإحياء ذكرى مُناسَباتٍ حصلت في مثل تلك الأيام، كأيام النصر وأيام الميلاد، وكان لِكُلِّ أمة أيامٌ معلومةٌ تُظهِر فيها زينتَها وتعلن سرورها وتُسرِّي عن نفسها ما يُصيبها من رَهَق الحياة وعَنَتِها، وعلى هذه السُّنَّة وَجَد النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الأنصارَ في المدينة بعد هجرته إليها يلعبون في يومين، وَرِثُوا اتِّخاذَهُما عِيدًا عن الجاهليَّة، فلم يُنكِرْ أصْلَ الفكرة، وأباح اتخاذ العيد تحصيلًا لمزاياه القومية والاجتماعية والدينية، ولكنه استبدل بيومي الجاهلية يومين آخرين مرتبطين بشعيرتين من أعظم شعائر الإسلام، وهما يوما الفطر والأضحى.
 
 
1- الاغتسال، ولبس أحسن الثياب استعدادًا لصلاة العيد.
 
2-  أكل تمرات قبل الخروج إليها، ويستحب أن تكون التمرات وترًا: ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر.
 
3- خروج المصلِّي لأداء صلاة العيد ماشيًا.
 
4- الذهاب لصلاة العيد من طريق، والرجوع من طريق آخر.
 
 

 


سنن واداب صلاة العيد

سنن واداب صلاة عيد الفطر

عيد الفطر

صلاة العيد

صلاة عيد الفطر



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