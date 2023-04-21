النمسا وسلوفينيا يبحثان العمل الأوروبى المشترك الاثنين المقبل

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يبحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين يوم الإثنين المقبل مع نظيرته السلوفينية ناتاشا بيرك موسار، والتي تبدأ زيارة رسمية لفيينا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم العمل الأوروبي المشترك.

وأفاد بيان لقصر هوفبورج الرئاسي في فيينا الخميس بأنه عقب المحادثات؛ سيكون هناك أيضًا مؤتمر صحفي مشترك بين رئيسي الدولتين.



من جانب أخر .. قال المستشار النمساوي كارل نيهمر في قمة السيارات اليوم في فيينا انه أصبح من الواضح مرة أخرى أنه يمكننا تقديم مساهمة مهمة في مكافحة تغير المناخ من خلال البحث والانفتاح على التكنولوجيا وفي نفس الوقت تعزيز الموقع الصناعي للبلاد.



وأضاف نيهمر انه يجب علينا أيضًا زيادة الضغط على المستوى الأوروبي للانفتاح على التكنولوجيا وتشجيع الابداع والابتكارات العلمية