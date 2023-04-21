اليوم السابع
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الداخلية تضبط 20 بندقية فى حملات أمنية بأسيوط

الجمعة، 21 أبريل 2023 12:36 م
الداخلية تضبط 20 بندقية فى حملات أمنية بأسيوط رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط  حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (البدارى) ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (31) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (11 بندقية آلية –
9 بندقية خرطوش – 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (15 متهم " لعدد 7 منهم معلومات جنائية").
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد 375 حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الامن العام

امن اسيوط

البدارى

اسلحة نارية



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