وزير التموين: عودة عمل المخابز لطبيعتها خلال أيام عيد الفطر بدءا من ‏5 صباحا

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة ‏الداخلية، أن المخابز سوف تعود للعمل خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا، و انه تم توفير حصص ‏الدقيق لكل مخبز 3 أيام حسب ‏متوسط الصرف لكل ‏مخبز في الايام السابقة لافتا الى ان ‏المخابز سوف تكون تحت رقابة تموينية مشدده ‏وانه تم توجيه المديريات ‏لتسيير الحملات يوميا علي ‏المخابز لضمان توافر الخبز ووصوله إلي ‏مستحقيه.

كما وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية طوال أيام عيد الفطر المبارك والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، كذلك تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز السياحية للرقابة والمتابعة على إنتاج الخبز السياحى وبيعه للمواطنين بالأوزان والأسعار المقررة ومتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية وتوافر كافة السلع وأسعارها بالأسواق وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توفر وأسعار وجـودة كافة السلع وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق كما وجه الوزير بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدي بالمخابز وذلك للتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق للمخابز ومخزون استراتيجي لكل مخبز خلال أيام العيد والمرور والتفتيش على المخابز والتي تصرف دقيق بلدى مدعم لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية

‏وقال احمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير ان الوزير يتابع يوميًا ‏الأنشطة التموينية من ‏خلال غرفة العمليات المركزية ‏بالوزارة وغرف العمليات المركزية ‏بالمديريات ، وان كل منطقة يعمل بها عدد كبير من المخابز، وأن هناك بعض المخابز حصلت ‏علي أجازة بناء علي تقديمهم طلب بالادارة التموينية ونسبتها لا تتخطي ‏الــ 10 % في كل ‏مركز وحي ومدينة.