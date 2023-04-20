رواد كشافة بيلا بكفر الشيخ تختتم مبادرة إفطار صائم بحفل إفطار جماعى

كفر الشيخ- محمد سليمان

اختتمت جمعية رواد الكشافة والمرشدات فرع بيلا بكفر الشيخ برئاسة السيد عنتر، مبادرة إفطار صائم على الطريق للعام الثالث على التوالي، بحفل إفطار جماعي تقديرا وعرفانا لفرسان مجموعة المستقبل الكشفية بمركز شباب بيلا حضره بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية وشارك في الإحتفال محمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا، ومراد الأمير سعده، رئيس مجلس إدارة مركز شباب بيلا، ومسؤل النشاط الكشفي بمركز شباب بيلا القائد سمير خليفة، والعديد من الشخصيات العامة والشعبية ببيلا.

وأقيم الاحتفال بقاعة الاجتماعات الكبرى بمركز شباب بيلا عقب الانتهاء من توزيع وجبات إفطار صائم على الطريق في الأماكن المتفق عليها وفى نهاية الاحتفال تم عقد لقاء مفتوح من الحضور تحدث فيه رئيس مجلس إدارة الجمعية عن ماهية المبادرة وكيفية التنفيذ، وأهم محطات الانطلاق ومن ثم تم التقاط الصور التذكارية مع الحضور بالإضافة إلى إسعاد أبناء دار إيواء الأيتام بجمعية المراة المسلمة ببيلا اليوم.

فيما أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أنه سيتم تكريم القائمين على مبادرة إفطار صائم على الطريق فى أول إجتماع مجلس تنفيذي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.