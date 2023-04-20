دراسة: نقص "فيتامين د" يؤثر على جودة نومك

كتبت رانيا عامر

التعرض لأشعة الشمس تكون دواء طبيعيا لاحتوائها على " فيتامين د " الذي يحتاجه جسم الإنسان لجهاز المناعة والمحافظة على على صحة العظام والقلب، وإذا لم نحصل على ما يكفي منها، فقد تعمل هذه الأنظمة بفعالية أقل.

كشفت احدى الدراسات الحديثة ،إن انخفاض مستويات فيتامين د في جسمك ، يمكن أن تسبب مجموعة من الأعراض، منها اضطرابات النوم.وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.

كما اشارت الدكتورة ميندي لاسي إلى أن واحدة من علامات نقص فيتامين D قد تكون قلة النوم، حيث وجدوا أن نقص الفيتامين مرتبط بـ "قصر مدة النوم وبنوعية النوم السيئة.

اعراض نقص فيتامين D :

- إعياء

- ألم أو وجع في العظام

- الشعور بالاكتئاب أو الحزن

- تساقط الشعر

- ضعف العضلات

- فقدان الشهية

- الإصابة بالمرض بسهولة أكبر

- جلد شاحب

الأطعمة الغنية بفيتامين D:

- الأسماك الزيتية

- اللحم الأحمر

- الكبد

- صفار البيض

قال هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن البالغين يجب أن يتناولوا (100 ميكروجرام) من فيتامين D يوميا كحد أقصى.

وإن تناول الكثير من مكملات فيتامين D على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يتسبب في زيادة الكالسيوم في الجسم (فرط كالسيوم الدم). وهذا يمكن أن يضعف العظام ويتلف الكلى والقلب.