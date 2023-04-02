6 مشروبات لمحاربة نقص فيتامين د.. منها عصير البرتقال

كتبت إيناس البنا

فيتامين د عنصر غذائي أساسي ضروري لعظام قوية وصحة جيدة بشكل عام. يتم الحصول عليه في المقام الأول من أشعة الشمس، لكن الكثير من الناس يكافحون للحصول على ما يكفي من فيتامين (د) من أشعة الشمس وحدها.

وفقا لموقع " onlymyhealth " يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى مجموعة من المشاكل الصحية ، بما في ذلك ضعف العظام وزيادة خطر السقوط وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

مشروبات لمحاربة نقص فيتامين د

في حين أن مكملات فيتامين (د) هي طريقة شائعة لمعالجة النقص ، إلا أن هناك أيضًا العديد من المشروبات التي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات فيتامين (د)، فيما يلي بعض أفضل المشروبات لمحاربة نقص فيتامين د:

1. الحليب المدعم

يعد الحليب أحد أفضل مصادر فيتامين د ، لكن كمية فيتامين د في الحليب العادي يمكن أن تختلف تبعًا للوقت من العام وتعرض البقرة لأشعة الشمس، لهذا السبب، تقوم العديد من العلامات التجارية بتدعيم حليبها بفيتامين د لضمان مستويات ثابتة على مدار العام، يمكن أن يوفر كوب واحد فقط من الحليب المدعم ما يصل إلى ثلث المدخول اليومي الموصى به من فيتامين د.

2. الحليب النباتي المدعم

إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا ، فإن الحليب المعزز بالنباتات مثل حليب الصويا واللوز والشوفان يمكن أن يوفر أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين د، فقط تأكد من اختيار علامة تجارية مدعمة بفيتامين د وتحقق الملصق للتأكد من احتوائه على مستويات مناسبة.

3. عصير البرتقال

يتم أيضًا تعزيز العديد من ماركات عصير البرتقال بفيتامين د ، مما يجعله طريقة سهلة ومريحة لزيادة تناولك. يمكن أن يوفر كوب واحد من عصير البرتقال المدعم ما يصل إلى ربع الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين د.

4. الحبوب المدعمة

بعض الحبوب مدعمة بفيتامين (د) ، مما يجعلها خيارًا جيدًا للإفطار لأولئك الذين يتطلعون إلى زيادة تناولهم. فقط تأكد من اختيار علامة تجارية مدعمة بفيتامين د وتحقق من الملصق للتأكد من احتوائه على مستويات مناسبة.

5. شاي الأعشاب

يمكن أن توفر أنواع معينة من شاي الأعشاب، مثل البابونج، أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين د، غالبًا ما يتم الاستمتاع بشاي البابونج قبل النوم لخصائصه المهدئة ، ولكنه يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز مستويات فيتامين د.

6. السموثي

تعتبر العصائر طريقة رائعة لدمج العديد من المكونات الغنية بفيتامين د في مشروب واحد لذيذ، جرب مزج الحليب المدعم أو الحليب النباتي مع الزبادي والتوت والسبانخ للحصول على عصير مليء بالعناصر الغذائية يمكن أن يساعد في تعزيز مستويات فيتامين د.

بالإضافة إلى دمج هذه المشروبات في نظامك الغذائي، من المهم قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق للحصول على التعرض الطبيعي لأشعة الشمس، وهي أفضل طريقة لزيادة مستويات فيتامين د، إذا كنت قلقًا بشأن مستويات فيتامين د لديك ، فتأكد من التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد أفضل مسار للعمل بالنسبة لك.