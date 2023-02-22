رئيس جامعة عين شمس يفتتح مجمع العمليات والرعايات المركزة بأكاديمية القلب

كتب محمود راغب

شهد منذ قليل، الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، افتتاح مجمع العمليات والرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، بمستشفيات جامعة عين شمس ، بمشاركة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس.

وتأتى الافتتاحات بحضور الدكتور محمد الغنام، مدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية.

وأعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته بافتتاح مجمع العمليات و الرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، موضحا أن هناك خطة موضوعة للتطوير المستمر لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى بأكاديمية القلب، مشيرا إلى أن برنامج زراعة الرئة برنامج طموح وأصبح لجامعة عين شمس فريق واعد.

وتشمل التوسعات الجديدة بالمستشفى مجمع العمليات والرعايات المركزة بالدور الرابع، حيث يضيف التوسع الجاري إلى خدمات المستشفى عدد 2 غرفة عمليات من أصل 6 غرف عمليات، وعدد 3 رعاية مركزة للجراحة بسعة 26 سرير، قاعة seminar للاجتماعات و البث الحي من العمليات، كما تشمل التوسعات قسم داخلي للمرضي بسعة 42 سرير موزعه على 19 غرفة مفرده وثنائية وثلاثية ورباعية.

يذكر أن مستشفيات جامعة عين شمس ، نظمت مؤخرا دورة تدريبية لأعضاء هيئة التمريض تحت عنوان "التعامل مع العنف فى المنشأت الصحية" و"برنامج تأهيلى للمعينين الجدد من أعضاء التمريض لتدريبهم على الرعاية التمريضية بالأماكن الحرجة".

ركزت الدورة التدريبية على التعريف بانواع العنف وأسبابه وكيفية التعامل مع ضغوط العمل لتفادى العنف مع الفريق الصحى، وطرق تطبيق مهارات التواصل للتعامل مع أساليب العنف، كما قدمت مقترحات لتقليل ظاهرة العنف بالمنشأت الصحية.

بينما ركز البرنامج التأهيلي للمعينين الجدد من أعضاء التمريض على التدريب على الرعاية التمريضية لمرضى الرعاية المركزة، وطرق تقديم الرعاية الطبية فيما يخص (السنتر لاين، انبوبة التغذية، القسطرة البولية، التشفيط، قرح الفراش، المريض فاقد الوعى).