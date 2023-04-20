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تعليم الوادى الجديد تحقق 3 مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقة مصر فى عيون أبنائها

الخميس، 20 أبريل 2023 05:35 م
تعليم الوادى الجديد تحقق 3 مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقة مصر فى عيون أبنائها المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

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أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، أن قطاع تعليم المحافظة نجح فى تحقيق 3 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بالمسابقة الفنية مصر فى عيون أبنائها، وتضمنت فوز الطالبة ندى أيمن أحمد من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية (مرحلة التربية الخاصة).
 
كما حصدت الطالبة ملك أحمد علم الدين ، مدرسة عبد المجيد الجغيل بإدارة الخارجة التعليمية المركز الثالث ( المرحلة الابتدائية ) ، والطالبة هبة حسن حرب من مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة المركز السادس، بالتعاون والتنسيق مع مع توجيه التربية الفنية.
 
وهنأ مدير التعليم بالمحافظة، إدارة الخارجة التعليمية ومشرفى العمل والطلاب الفائزين بالمسابقة وأسرهم، مثمنا مجهوداتهم المبذولة فى سبيل الوصول لمراكز متميزة على مستوى الجمهورية.

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