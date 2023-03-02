اليوم السابع
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إحالة إدارة مدرسة وموجهين للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالوادى الجديد

الخميس، 02 مارس 2023 10:58 ص
إحالة إدارة مدرسة وموجهين للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالوادى الجديد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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قرر المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، إحالة مدرسة المستقبل الابتدائية والإعدادية بإدارة بلاط التعليمية للتحقيق العاجل، وذلك خلال زيارة المدرسة للوقوف على سير العمل حيث لاحظ عدم الإنضباط الإدارى ، والتقصير فى تنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للعمل، لافتا إلى فتح باب التحقيق مع موجهى المواد الأساسية بالمديرية والإدارة التعليمية والمتابعة بالإدارة و المديرية.
 
وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر فى آداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة، مؤكدا على التعاون لتطوير العمل الآداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية وعدم التهاون مع المقصرين.
 
وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، قرر مؤخراً ، إحالة إدارة مدرسة جدة الابتدائية والإعدادية التابعة لإدارة باريس التعليمية للتحقيق العاجل وذلك خلال زيارة مفاجئة للمدرسة، للوقوف على سير العمل حيث تلاحظ عدم الإنضباط الإدارى، والإهمال والتقصير فى العمل، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل مخالف أو مقصر فى أداء عمله، وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة، من منطلق التأكيد على ضرورة التعاون  لتطوير العمل بكافة المنشآت التعليمية.
 
 

 

 


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