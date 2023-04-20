الداخلية تضبط لصين سرقا سيارة بالمعصرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بأنه أثناء قيامه بتوصيل خبز لأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة المعادى بالسيارة قيادته "ربع نقل " فوجئ بقيام شخصين بمغافلته والاستيلاء على السيارة قيادته حال توقفها أمام المطعم المشار إليه ولاذا بالفرار، وفى وقت لاحق تلقى إتصالاً هاتفياً من هاتف محمول "محدد" - طلب خلاله المُتصل إبلاغ مالك المخبز محل عمله بدفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وتبين أنهما ( شخصين ، مقيمان بالقاهرة) حال إستقلالهما السيارة المستولى عليها ، وبحوزة أحدهما " الهاتف المحمول" المستخدم فى المساومة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف أحدهما بأنه نظراً لكون مالك المخبز محل عمل المُبلغ مدين له بمبلغ مالى ، قام بالإشتراك مع المتهم الثانى بمغافلة المبُلغ والإستيلاء على السيارة ثم قام بالإتصال بالمُبلغ وساومه على دفع المبلغ المُشار إليه مقابل إسترداد السيارة.

باستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة ، وإتهمهما بالسرقة.