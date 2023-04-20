اليوم السابع
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الداخلية تضبط لصين سرقا سيارة بالمعصرة

الخميس، 20 أبريل 2023 12:14 م
الداخلية تضبط لصين سرقا سيارة بالمعصرة حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بأنه أثناء قيامه بتوصيل خبز لأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة المعادى بالسيارة قيادته "ربع نقل " فوجئ بقيام شخصين بمغافلته والاستيلاء على السيارة قيادته حال توقفها أمام المطعم المشار إليه ولاذا بالفرار، وفى وقت لاحق  تلقى إتصالاً هاتفياً من هاتف محمول "محدد" - طلب خلاله المُتصل إبلاغ مالك المخبز محل عمله بدفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وتبين أنهما ( شخصين ، مقيمان بالقاهرة) حال إستقلالهما السيارة المستولى عليها  ، وبحوزة أحدهما " الهاتف المحمول" المستخدم فى المساومة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف أحدهما بأنه نظراً لكون مالك المخبز محل عمل المُبلغ مدين له بمبلغ مالى ، قام بالإشتراك مع المتهم الثانى بمغافلة المبُلغ والإستيلاء على السيارة ثم قام بالإتصال بالمُبلغ وساومه على دفع المبلغ المُشار إليه مقابل إسترداد السيارة.
 
باستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة ، وإتهمهما بالسرقة.

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