اليوم السابع
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بمشاركة 200 من شباب أعضاء هيئة التدريس..

معهد إعداد القادة ينظم ملتقى "معا نلتقى" لمواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية

الأحد، 02 أبريل 2023 11:08 ص
معهد إعداد القادة ينظم ملتقى "معا نلتقى" لمواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية جانب من الملتقى
كتب ــ محمد صبحى

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نظم معهد إعداد القادة ملتقى "معًا نلتقي" بمشاركة 200 من شباب أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية؛ بهدف إعداد جيل من الكوادر الشبابية يكون مؤهلًا بالعلم والمعرفة وتنمية الوعي بأساليب مواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية التي تُهدد ثوابت المجتمع المصري، وذلك برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
 
وتضمنت فعاليات المُلتقى لقاء مفتوحًا لمناقشة تحديات الأمن القومي، والدور المصري في مواجهة الإرهاب، والحديث عن العلاقات المصرية الخارجية مع كل دول العالم، بالإضافة إلى تقديم محاضرة حول "دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة وتأثيرها على الأمن القومي المصري"، والحديث عن الثورة الصناعية الرابعة، ومناقشة دور الإعلام في محاربة الشائعات والأفكار المُتطرفة، وكذلك مناقشة وسطية الخطاب الديني وكيفية مواجهة الأفكار غير السوية. 
 
وعلى صعيد آخر، نظم المعهد ندوة حول طرق مواجهة الأفكار الهدامة، وتوضيح دور المبادرات الرئاسية في تعزيز قيم المواطنة وعرض دور شباب الجامعات في محاربة الأفكار المتطرفة ومكافحة الفساد ومدى تأثير هذه الممارسات في زعزعة قيم المواطنة لديهم.
 
ومن ناحية أخرى، نظم المعهد للمشاركين في المُلتقى جولة تعريفية وثقافية لمنطقة الأزهر وشارع المعز لدين الله الفاطمي؛ للتعرف على معالم مصر القديمة وزيادة الوعي بالأماكن التاريخية والأثرية.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة إلى أن هذا المُلتقى يُسهم في التوعية بالعديد من القضايا المختلفة فى المجتمع المصري، والمُساهمة في محاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، مؤكدًا على الدور الحيوي والمحوري لشباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لقيادة قاطرة التعليم العالي فى مصر، والاستثمار في عقول الشباب.
 
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