معهد إعداد القادة ينظم اليوم ملتقى معا لشباب أعضاء هيئة التدريس

كتب محمد صبحى

ينظم معهد إعداد القادة ب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد،اليوم الثلاثاء، ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس تحت شعار "معا نلتقى" .

ويستهدف الملتقى التوعية بتحديات الأمن القومي المصري ، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، التي تهدد المُعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، وكذلك مواجهة الأفكار غير السوية التي تهدد فكر الشباب، ودعم روح الانتماء للوطن، وتعزيز قيم المواطنة ويأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مدير المعهد أن شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لهم دور كبير فى تحقيق التنمية المستدامة، ودورهم الحيوي فى نقل تلك الخبرات لطلاب جميع الجامعات المصرية، حيث أن القيادة السياسية تولي أهتمامًا كبيرًا بالشباب في بناء الجمهورية الجديدة وذلك بإعداد جيل مؤهل بالعلم والمعرفة، قادرًا على تولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية، لذا نجد أن الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك من خلال بناء الشخصية والعمل على تنمية المهارات وتعميق الانتماء الوطنى.