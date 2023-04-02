مصرع مسن صدمته سيارة مجهولة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى مسن مصرعه صدمته سيارة مجهولة بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بمصرع مسن صدمته سيارة مجهولة فى ميدان الـ 3 سمكات بمدينة فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع فرحان ابراهيم سالم 69 عام مقيم كسفريت دائرة مركز فايد.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثمان المتوفى.