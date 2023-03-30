إصابة 5 أشخاص نتيجة تصادم سيارة مع تروسيكل فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة مع تروسيكل بقرية فنارة دائرة مركز فايد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده بورود بلاغ حادث تصادم سيارة مع تروسيكل بنطاق قرية فنارة دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 4 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن اصابة كلا من رامى السيد العربى 40 عامًا مقيم فنارة مصاباشتباه ما بعد الارتجاج مع اشتباه كسر بالساق الأيمن وأحمد رامى السيد 11 عامًا مقيم فنارة مصاب جرح قطعى 7 سم بالقدم اليمنى وعمرو عبدالعظيم أحمد32 عامًا، مقيم فنارة مصاب اشتباه كسر بالذراع الايسر و احمد شوقى زغلول 30 عام مقيم فايد مصاب اشتباه كسر باليد اليسرى و ابراهيم محمد سليم 22 عامًا مقيم فايد مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر مع اشتباه كسر بالحوض.