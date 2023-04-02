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زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

الأحد، 02 أبريل 2023 09:07 م
زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة زلزال
كتب- وكالات

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أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن هزة أرضية قوية بلغ شدتها 7.4 على مقياس ريختر ضربت بابوا غينيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادي.

وأضاف المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.

وذكر المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد (تسونامي) أنه لا يوجد تهديد من حدوث تسونامي بعد الزلزال.

وكان مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط أفاد اليوم بوقوع زلزال بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الإندونيسية.

وأضاف المركز أن الزلزال تم تسجيله في الساعة 08:40 صباح اليوم الأحد بالتوقيت العالمي المتفق عليه في بحر فلوريس على بعد 80 كيلومترا شمال غربي مدينة بيما الإندونيسية التي يقطنها 66,9 ألف شخص. وتابع أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومترا.

 


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مقياس 74 ريختر

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الزلزال على عمق 80 كم

لا تهديد من تسونامي



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